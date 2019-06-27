Hindistan’dan ABD’ye S-400 yanıtı

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD’yle yaşadıkları S-400 gerginliğiyle ilgili "Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" dedi.

Hindistan medyasındaki haberlere göre, Jaishankar'ın S-400 füze sistemleriyle ilgili, "Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Jaishankar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki görüşmelerinin ardından birlikte basın açıklaması yapmıştı.

ABD'nin, olası S-400 yaptırımlarıyla ilgili bir soruya Jaishankar, "Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız. Stratejik ortaklığın bir gereği, her ülke diğerinin ulusal çıkarlarını anlamalıdır" yanıtını vermişti.

Jaishankar, ABD ile İran arasındaki süregelen gerilimlere ilişkin ise "Bakan Pompeo ile Körfez'deki durumu tartıştık. Ayrıca bu durumun bir parçası olarak enerji güvenliği, Hindistan diasporası, bölgesel güvenlik ve ticaretle ilgili endişelerimizi kendisiyle paylaştım" ifadelerini kullanmıştı.

HİNDİSTAN S-400’LER KONUSUNDA KARARLI

Ekimde Rusya'yla S-400 anlaşması yapan Hindistan, imzaların atılmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump tarafından defalarca tehdit edilmişti.

O tarihten bu yana Hindistan, birçok kez S-400'ler konusundaki tutumunu yineledi.

Anlaşmanın yapıldığı tarihlerde Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, Yeni Delhi'nin ABD yaptırımlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alacağını ve ülkesinin bağımsız güvenlik politikası izleyeceğini söylemişti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, ocakta parlamentoda konuyla ilgili bir soruya yaptığı yazılı açıklamasında, S-400'lerin Rusya'dan satın alınması için 5 Ekim 2018'de sözleşme imzalandığını, teslimatın 2020 Ekim'den başlayarak Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını ifade etmişti. Savunma sisteminin tedarikini etkileyebilecek tüm gelişmelerin farkında olunduğu da vurgulanmıştı.