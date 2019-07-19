DTSO’dan Trabzon’daki linç girişimine kınama

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, geçtiğimiz gün Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağı baskılı atkı taktıklarında dolayı yaşanan linç girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Trabzon’un Çaykara İlçesine bağlı Uzungöl mahallesinde 50 kişilik Irak vatandaşlarından oluşan turist grubu Kürdistan Bölgesi resmi bayrağını simgeleyen atkılarla fotoğraf çektirdikleri sırada meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, meydana gelen linç girişimi kınanırken sonrasında Trabzon Valiliği tarafından yapılan resmi açıklama da eleştirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASINA TEPKİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trabzon Valiliği, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yaşayan Kürt vatandaşlardan bu vahim olaydan dolayı özür dilemesi ve saldırganlarla ilgili soruşturma açması gerekirken, saldırıya uğrayan 9 kişinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edileceği açıklamıştır.

Ayrıca saldırganlarla ilgili de ‘Vatandaşların sakinleştirildiği’ ifadesini kullanmıştır. Saldırganların ‘sakinleştirilen vatandaşlar’ olarak nitelendirilmesi kabul edilebilir bir açıklama değildir. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seyahat amaçlı gittiği herhangi bir ülkede ülkesinin simgeleri ile gezmesi, fotoğraf çektirmesi ne kadar doğalsa, IKBY’li bir vatandaşın da ülkesinin simgeleri ile kendini fotoğraflaması o kadar doğal bir durumdur.”

“ÜLKEMİZİN GENEL İMAJINI SARSAN BİR SONUÇ DOĞURMUŞTUR”

Sınır komşusu olarak önemli ekonomik işbirliğinin olduğu bir dönemde bu tip olayların ilişkilere zarar vereceğinin altının çizildiği açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmek için Erbil, Süleymaniye ve Duhok Odaları ile işbirliği protokolleri imzaladık, ziyaretler gerçekleştirdik. Erbil direkt uçuşlarının başlatılması, sınır kapısından geçişlerin kolaylaştırılması ile ticari işbirliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. IKBY ayrıca bizler için sağlık turizmi, kültür ve inanç turizmi açısından önemli potansiyeli olan bir bölge.

IKBY Kültür Bakanlığı ve T.C. Erbil Başkonsolosluğu’nun desteği ile de Irak tur şirketlerini ilimizde ağırladık, karşılıklı tur organizasyonları için işbirliği sağladık. Sağlanan işbirlikleri neticesinde bin kişilik bir turist kafilesinin pey der pey Diyarbakır ve Diyarbakır üzerinden diğer bölgelerimize ve Karadeniz Bölgesi’ne seyahatleri ile ilgili rezervasyonlar alındı. Dün Trabzon ilimizde vuku bulan (Irkçı) saldırı bütün bu girişimlerimizi baltalayan, ülkemizin genel imajını sarsan bir sonuç doğurmuştur.”

“Oda olarak Trabzon Valiliği ve akabinde Trabzon Başsavcılığı’nın açıklaması karşısında hayretler içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Olayla ilgili yapılan açıklamaların düzelteceğine dair inancımızı korumak istiyoruz. Çağrımız, daha üst mülki ve adli mercilerin bir an önce devreye girip olaya karışanlar ile ilgili gereken işlemlerin yapılması ve zedelenen ülke imajının yeniden düzeltilmesi için biran önce hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmeleridir. Çünkü Erbil, Diyarbakır ve Trabzon tarihsel, sosyal ve kültürel olarak birbirlerine yüz yılardır kardeşlik bağıyla bağlıdırlar. Bu bağ böylesi provokasyonlarla gölgelenmemelidir.”