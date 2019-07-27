Başkan Barzani’den Ezidi Miri’ne destek mesajı

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Miri seçilen Hazım Mir Tahsin Beg’i görevinden dolayı tebrik ederek, destek verdi.

Başkan Barzani yayımladığı mesajda Hazım Mir Tahsin Beg’e başarılar dileyerek kendilerine destek vereceklerini belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Ezidi Miri seçilmeniz dolayısıyla sizi ve bütün Ezidi Kürt kardeşlerimizi en sıcak duygularla kutluyor, başarılar diliyorum.

Ezidi Kürtler, Kürt ulusunun ve Kürdistan halkının gerçek bir bileşenidir. Yeni görevinizde Ezidi kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet etmenizi umuyor, bizlerin de destek olacağını belirtiyoruz.”

Hazım Mir Tahsin Beg bugün Laleş mabedinde düzenlenen törenle yemin ederek yeni Ezidi Miri oldu.