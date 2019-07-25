Başbakan: Siyasi partiler hükümete destek olmalı

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyetiyle bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, “KDP hükümette çoğunluk olabilir ancak hükümet tüm vatandaşların hükümeti olmalı. Siyasi partiler hükümete destek olmalı” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani bugün KDP Politbüro heyetiyle bir araya geldi.

Yeni görevinden dolayı Başbakan Mesrur Barzani’yi kutlayarak kendisine başarılar dileyen KDP heyeti, yeni hükümet kabinesine her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Ziyaretleri ve desteklerinden dolayı KDP heyetine teşekkür eden Başbaban, “KDP hükümette çoğunluk olabilir ancak hükümet tüm vatandaşların hükümeti olmalı. Tüm vatandaşlara ayrım yapmaksızın hizmet etmeli. Siyasi partiler hükümete destek olmalı” ifadelerini kullandı.

Başbakan kendi başkanlığında gerçekleşen Kürdistan Bölgesi Hükümeti üst düzey heyetinin Bağdat tesmaslarına da değinerek, Bağdat’la mevcut sorunların anayasal çözümü sürecinde tüm tarafların haklarının göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.