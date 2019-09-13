Kremlin: 3'lü zirvenin gündeminde İdlib ve Fırat'ın doğusu olacak

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Rusya lideri Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Astana üçlüsü liderlerini bir araya getirecek zirvede ele alınacaklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin gündeminde, İdlib ve Fırat'ın doğusundaki durum ile Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyona dair çalışmaların olacağını söyledi.

Uşakov, 16 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Ankara'da bir araya getirecek görüşmenin içeriğine dair açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, üç liderin Ankara'daki görüşmelerinde İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevcut durumu ele alacağını söyledi ve ekledi: "Merkezi hükümet tarafından kontrol edilmeyen söz konusu bölgelerde herkesin malumu olan gerilim devam ediyor; buralarda oldukça yüksek sayıda teröristin varlığını da sürmekte."

Uşakov, İdlib'de ağustos sonundan beri uygulanmakta olan ateşkese rağmen buradaki militanların hem Suriye ordusu hem yakınlardaki yerleşim yerleri hem de Rus Hmeymim hava üssüne saldırılarını sonlandırmadığına vurgu yaptı.

Rus liderin yardımcısı, "Fırat'ın doğusunda da karmaşık bir durum söz konusu. Burada Kürtler ve burada yaşamayan Sünni Araplar arasında çatışmalar gözlemlenmekte" diye ekledi.

Uşakov'un aktardığına göre siyasal çözüm çabalarının parçası olarak Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonunun oluşturulması çalışmaları da, Ankara'daki üçlü zirvede ele alınacak konulardan birisi olacak.

"Ankara'daki üçlü görüşmenin nihayetinde ise şimdiden neredeyse tamamen hazırlanmış olan ortak bir bildiriye imza atılacak" diye devam eden Uşakov, bunu liderlerin düzenleneceği ortak basın toplantısının izleyeceğini kaydetti.

Uşakov ayrıca, Rus lider Putin'in Ankara'da Türk ve İranlı mevkidaşları ile iki birer görüşme de yapacağını doğruladı.