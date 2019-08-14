Sünnilerden Şiilere suçlama: Engel oluyorlar

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Irak’ta Sünniler, Şii tarafların göçmenlerin evlerine dönmesine engel olduğunu belirtirken, siyasiler ise Sünni bölgelerde demografinin değiştirilmek istendiğini savunuyor.

Arap Tercihi Partisi Genel Sekreteri Abdulkerim Abitan, kontrol altına alından bölgelerde binlerce kişinin kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, hükümete dönüşlere engel olan sebepleri açıklaması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Çözüm Partisi Genel Başkanı Cemal Kerbuli ise yönetimdeki bazı kişilerin desteğiyle Sünni bölgelerde demografinin değiştirilmeye çalışıldığını, bu amaç doğrultusunda da göçzedelerin evlerine dönmesine engel olunduğunu belirtiyor.

Göçzedelerin evlerine dönmesi, bölgelerinin yeniden inşasına bağlı olmakla birlikte daha çok güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili. Birçok kişi milislerin hakimiyeti nedeniyle yaşadıkları bölgelere geri dönemiyor. Onlar, Şii milislerin mezhepçi davrandığını ve intikam alma peşinde olduğunu vurguluyor.

Kerbuli, söz konusu kesimlerin, bu bölgelerdeki insanların yönetim erkinden yoksun olmasını fırsat bilerek mal ve mülklerine el koyduğunu söylüyor.

2014 yılında DAİŞ’in Irak’ta birçok bölgeyi ele geçirmesiyle 2 milyondan fazla kişi Kürdistan Bölgesi ve diğer bazı bölgelere göç etti. DAİŞ’in ortadan kaldırılmasına rağmen halen binlerce kişi evlerine dönemiyor.