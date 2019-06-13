Londra’dan Mesrur Barzani mesajı

K24 - ERBİL
İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison, Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmesi ve Mesrur Barzani’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Andrew Murrison Twitter hesabından, Kürdistan Bölgesi’ndeki yeni yönetimin belirlenmesi süreciyle ilgili bir mesaj yayımladı.
Murrison mesajında, “Birleşik Krallık, Irak’ta müreffeh ve istikrarlı bir Kürdistan Bölgesi’ni taahhüt etmektedir” dedi.
İngiliz yetkili devamında şunları belirtti:
“Bugün, yeni Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yle konuşmaktan ve Mesrur Barzani’nin yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Başbakanı seçilmesinden memnuniyet duydum. Din ve inanç özgürlüğünü geliştirmek ve yeni hükümette kadın sayısının arttırılmasıyla ilgili birlikte çalışacağımızı umut ediyorum.”
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