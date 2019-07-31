Başkan Barzani: Bugün tarihimizde kara bir gün

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, 36 yıl önce Irak Baas rejimi döneminde 8 bin Barzani’nin soykırıma uğratıldığı günün, Kürtlerin tarihinde kara bir gün olduğunu söyledi.

182 bin Kürt’ün katledildiği Enfal soykırımının ilk halkası olan Barzanilere yönelik soykırımın 36’ncı yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Barzani, “Bugün milletimizin tarihinde kara bir gündür. 36 yıl önce Baas rejimi vahşi bir şekilde, yaşları 9 ile 90 arasında değişen genç, yaşlı 8 bin Barzani erkeğini Irak’ın güneyindeki çöllere sürerek insanlık dışı bir biçimde katletti” ifadelerini kullandı.

“O suç, Kürdistan halkının evlatlarının başına gelen felaketler zincirinin bir halkasıydı ve bu 12 bin Feyli gencinin kaybettirilmesi, Germiyan Enfali ve Halepçe’ye düzenlenen kimyasal saldırıdan, asimilasyona, Araplaştırmaya ve Ezidi kardeşlerimize yönelik terör saldırısı ve suçlara varıncaya dek sürmüştür” diyen Başkan Barzani, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Tarih boyunca milletimizin kurtuluş mücadelesi ve milletimizin tamamı felaket ve acılara uğramış olsa da düşman, Barzan’a karşı fazlasıyla özel bir kin besledi. Devrim ve işgale karşı başkaldırının merkezi olması ve bağımsızlık yolunun kaynağı olması nedeniyle ondan korktular.

Düşman 8 bin Barzani’yi Enfal’e uğrattı ancak o yol, yıkılmak bir yana, halen de Kürtlüğü temsil etmektedir.

Maalesef o büyük suçun üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen şimdi bile şovenist düşünce ve Enfalci zihniyet bazı kişi ve tarafların davranışlarında görülüyor ki bu milletimizin Bağdat hükümetleriyle yaşadığı sorunun başlıca olanıydı.

Barzaniler Enfali’nin yıldönümünde şunu söylemek istiyorum ki anmalar sadece acıları hatırlamak için değildir. Anmalar, bugün Irak çöllerinde azizlerimizin toplu mezarları ortaya çıkarılırken, halkımıza karşı utanç duymaları ve bize yapılan ne denli bir zulüm karşısında sessiz kaldıklarını anlamaları için uluslararası vicdanı titretmek ve bütün gücümüzle Enfal zihniyetini ortadan kaldırmak içindir.”