'Ezidilerin evlerine dönmesi için çalışıyoruz'

K24 - DUHOK

Kürdistan Bölgesi Şehit ve Enfal Kurbanları Bakanı Abdullah Hacı Mahmud, evlerini terk etmek zorunda kalan Ezidilerin evlerine dönüşü ve kaçırılmış Ezidiler için çalıştıklarını söyledi.

Duhok’ta Ezidilere yönelik katliamın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Şehit ve Enfal Kurbanları Bakanı Abdullah Hacı Mahmud, terör örgütü DAİŞ’in Şengal’i işgal etmesinin ardından 360 bin Ezidi’nin Kürdistan Bölgesi’ne göç ettiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın o dönemde Ezidileri ağırlamak istediğini açıkladığını kaydeden Mahmud, kaçırılan Ezidilerin bulunması için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti.

3 Ağustos 2014’te terör örgütü DAİŞ, Şengal’e saldırmıştı.

DAİŞ’in Şengal’e saldırmasının ardından yüzbinlerce Ezidi evlerini terk etmek zorunda kalmış, yüzbinlerce Ezidi de kaçırılmıştı.