Kabil’i savaş alanına döndüren patlama!

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters, en az 95 yaralı olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, kalabalık Mirwais Maidan bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını söyleyen Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DAİŞ’in hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, en az 34 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi.

Taliban Sözcüsü, polis alım merkezi olarak tanımladığı karakolun örgüte bağlı bir intihar eylemcisi tarafından hedef alındığını belirterek, "Saldırıda çok sayıda asker ve polis öldürüldü ve yaralandı" iddiasında bulundu.

Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi soncu, 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.