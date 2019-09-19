Neçirvan Barzani: Şirketler gençler için iş imkanı sunmalı

K24 – DUHOK

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yeni nesillerin Kürdistan Bölgesi’nin ilerlemesinde rolü olması gerektiğini söyleyerek, şirketlere gençler için iş imkanı sunmaları çağrısında bulundu.

Duhok’taki Kürdistan American Üniversitesi ilk mezuniyet töreninde konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, eğitim seviyesi yüksek gençleri görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kürdistan American Üniversitesi’nin kurucu Başbakan Mesrur Barzani’ye özel teşekkür eden Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin ilerlemesi için destek olmanın Irak Hükümeti’nin görevi olduğunu ifade etti.

Gençlerin donanımlı bir üniversitede okuma imkanı bulduklarının farkında olması gerektiğini kaydeden Neçirvan Barzani, "Böyle bir imkanını sizlerin baba ve dedelerinizin bulamadığını bilmelisiniz. Ve Kürdistan'ın bu aşamaya gelmesi için canını feda eden Peşmerge'ye teşekkür etmelisiniz" dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları anayasal çerçevede çözüme kavuşturma konusunda umutlu olduklarını ifade eden Neçirvan Barzani, siyasi partiler arasındaki uyumun ve birlikteliğin genişletilmesini ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek olunması gerektiğini dile getirdi.

Mezuniyet programına Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin yanı sıra, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ve Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda üst düzey isim katıldı.