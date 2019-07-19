Dünyanın ilk sıvı mıknatısı oluşturuldu

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Berkeley Laboratuvarları’nda gerçekleştirilen çalışma sonucunda tarihin ilk sıvı mıknatısı üretildi.

Berkeley Laboratuvarı’nın çalışması ilk defa kalıcı olarak manyetik özelliğe sahip sıvıların ortaya çıkmasını sağladı.

Araştırmanın başındaki isim olan Tom Russell, “Hem sıvı hem de manyetik olan bir materyal yaptık. Bunu daha önce kimse gözlemlememişti. ‘Bir manyetik sıvı geçici olarak manyetik olabiliyorsa, kalıcı olarak manyetik olması için ne yapabiliriz, katı bir mıknatıs gibi davranmasını ama sıvı gibi his vermesini nasıl sağlayabiliriz?’ diye düşündük” dedi.

Ekip, 3 boyutlu yazıcı ile oluşturduğu 1 milimetrelik manyetik sıvı damlalarına 20 nanometrelik milyarlarca demir oksit parçacığı sığdırdı.

Araştırmacılar, nano parçacıkların kenarlarda toplanması nedeniyle damlaların yapılarını koruduğunu ortaya çıkardı.

Daha sonra bir manyetik çubuk yardımıyla mıknatıs özelliği kazandırılan sıvının, çubuk çekilse dahi özelliğini koruduğu görüldü.

Yapılan incelemeler sonucunda demir oksitlerin manyetik alana tepki verdikleri, kendi aralarındaki etkileşim nedeniyle nano parçacıkları da mıknatıslanmış durumda tutan bir manyetik kalkan oluşturduklarını belirledi.

Farklı şekiller alabilen bu yapılar, çeşitli alanlarda yapılan çalışmaları daha kolay hale getirecek. Özellikel robotik ve elektronik alanında bu yapıların sık sık kullanılması bekleniyor. (Kaynak: Science, Webtekno)