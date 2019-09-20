Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı

HABER MERKEZİ
ABD’nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bir mesafede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Polisten yapılan açıklamada, şüphelinin henüz yakalanamadığı ve saldırının nedeninin tespit edilemediği belirtildi.
Polis Şefi Stuart Emerman, dedektiflerin görgü şahitlerinin ifadelerini aldığını ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini duyurdu.
Yaralanan 5 yetişkin kişiden ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
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