ABD’den DSG’ye silah sevkiyatı

HABER MERKEZİ
ABD’nin, Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) 175 büyük kamyondan oluşan silah ve mühimmat konvoyunu Haseke'ye ulaştırdığı bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, dün akşam ABD’nin askeri ekipman, araç ve lojistik destek taşıyan 175 büyük kamyondan oluşan konvoyu Rojava’nın Haseke kentine ulaştığını aktardı.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de, DAİŞ'e karşı mücadele eden Uluslararası Koalisyon güçlerinin DSG’ye mühimmat ve lojistik malzemelerinin yer aldığı tırların Fırat’ın doğusuna ulaştığını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘güvenli bölge’nin kurulması için eylül ayı sonunu işaret etmişti.
Ay sonuna kadar bölgenin Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmaması durumunda, B planı olarak askeri operasyon seçeneğinin masada tutulduğunu belirtmişti.
Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır hattına takviyelerini sürdürüyor.
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