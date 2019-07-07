Suriye sınırında yeni operasyon

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Irak güçlerinin, Suriye sınırında terör örgütü DAİŞ'e karşı operasyon başlattığı duyuruldu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah, 'Nasır İradesi' adlı operasyonun ilk aşaması başladı. Bu operasyon, Selahaddin, Musul ve Anbar arasındaki bölgelerle Irak - Suriye sınırına kadarki geniş alanların (DAİŞ'ten) temizlenmesini kapsayacak" ifadesi kullanıldı.

Operasyonun ordu güçlerinin yanı sıra Haşdi Şabi, Haşdi Aşairi (yerel Sünni aşiret güçleri) ile Irak Hava Kuvvetlerinin katılımı ve uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle başlatıldığı belirtilen açıklamada, operasyonun birkaç gün süreceği bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yaptığı yazılı açıklamada, operasyonda "kesin zaferin" kazanılacağını ifade etti.

2017 yılında Irak’ta son bulduğu ilan edilen DAİŞ’in Suriye sınırındaki çöl bölgesinde varlık gösterdiği ve buradan Irak’ın farklı bölgelerine saldırı düzenlendiği biliniyor. DAİŞ özellikle son aylarda Irak’ta kanlı saldırılar düzenlerken, çiftçilere ait yüzbinlerce dönümlük ekili tarlaları da ateşe verdi.