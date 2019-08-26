K24 - ERBİL
Xaneqin’de Haşdi Şabi ile DAİŞ arasında şiddetli çatışma yaşanırken, Irak ordusu Enbar vilayeti sınırlarındaki DAİŞ hedeflerini bombaladı.
Irak Savaş İletişim Birimi’nden yapılan açıklamada, Nasr Operasyonu kapsamında Enbar’ın çöl ve sınır bölgelerinde yürütülen operasyonlarda DAİŞ’e ait sığınakların bombalandığı bildirildi.
Operasyonun, DAİŞ’in bölgedeki hareketliliği bitirilene kadar devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan K24 muhabiri, Xaneqin’e bağlı Muhammed Şirbeg köyünde gece geç saatlerde Haşdi Şabi ile örgüt mensupları arasında şiddetli bir çatışmanın yaşandığını aktardı. Çatışmada yaşanan kayıplara ilişkin bilgi edinilemedi.
Haşdi Şabi’nin Xaneqin’deki istihbarat birimi, örgüt mensuplarının dün gece düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.
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