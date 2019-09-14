54 ilde FETÖ operasyonu

HABER MERKEZİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 222 astsubaydan 141’i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli farklı rütbelerdeki 222 muvazzaf astsubayın yakalanması için polis harekete geçti.
Hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 222 şüpheliden 141’i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi.
Ayrıca 100’ü kara kuvvetleri, 32’si deniz kuvvetleri, 41’i hava kuvvetleri, 46’sı jandarma ve 4’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapan astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia ediliyor. (Kaynak: Ajanslar)
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim