Hindistan kendi uzay istasyonunu kurmayı planlıyor

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Hindistan, kendi özel uzay istasyonuna sahip olarak Güneş, Venüs ve Ay görevleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hindistan’ın uzay ajansı, bugün “Gaganyaan” adı verilen ilk uzay görevi ile 2022’de uzay istasyonunda çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Ayrıca hükümet, Gaganyaan görevi için 1,5 milyar dolar bütçe ayırıldığını bildirdi.

Hint Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) Başkanı Dr. Kailasavadivoo Sivan, katıldığı basın toplantısında, “İnsanlı uzay görevlerinin başlamasının ardından Gaganyaan programını sürdürmek zorundayız. Bu bağlamda Hindistan, kendi uzay istasyonuna sahip olmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın geleceği ve ulusun bir araya gelmesi için heyecan verici projeleri başarmak istediklerini söyleyen Sivan, “Bu bizim tutkumuz. Ayrı bir uzay istasyonuna sahip olmak istiyoruz. Yerçekimsiz ortam deneyleri yapmak için küçük bir modül fırlatacağız” diye konuştu.

Uzay aracı 300-400 kilometre arasında alçak bir yörüngeye yerleştirilecek.

Öte yandan 2022, ülkenin İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasının 75’inci yılı olduğu için özel bir öneme sahip. (Kaynak: Tech Crunch, Webtekno)