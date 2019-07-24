Trablus’taki çatışmaların durdurulması çağrı

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Libya'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Josh Harris, Trablus'taki çatışmaların derhal durması gerektiğini vurguladı.

ABD Maslahatgüzarlığı’nın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Josh Harris, bir araya geldi.

Serrac ile Harris'in, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaların son bulması ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde siyasi çözüm sürecine geri dönülmesinin gerekliliği üzerinde durduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşmenin nerede gerçekleştiği bilgisine yer verilmedi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından Serrac'ın dün ziyaret için Tunus'a ulaştığı öğrenilmişti.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.