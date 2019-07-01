Hafter güçleri: Türk İHA’sını vurduk

HABER MERKEZİ

Libya'nın doğusunda General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler, Trablus havalimanında Türkiye'ye ait park halindeki bir insansız hava aracını (İHA) vurduklarını ileri sürdü.

Hafter'e bağlı güçler pazar günü Mitiga Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini ve söz konusu İHA'yı vurarak Libya'daki düşman kuvvetleri destekledikleri gerekçesiyle Türkiye'yi cezalandırdıklarını açıkladı.

Bunun yanında Bingazi ve Sirte arasında kalan liman şehri Ecdebiye'de de iki Türk vatandaşının alıkonulduğu bildirildi. Havalimanının saldırı sonrası yeniden kullanıma açıldığı kaydedildi.

6 KİŞİ ALIKONULMUŞTU

Hafter'e bağlı güçler geçtiğimiz günlerde altı Türk vatandaşını alıkoyduklarını açıklamış, Ankara bu kişilerin serbest bırakılmaması halinde Hafter'e bağlı unsurların 'meşru hedef' haline geleceğini ifade etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından bugün yapılan açıklamaya göre 6 gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak çalıştıkları Tanzanya bandıralı gemiye götürüldü.

Türkiye, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyunca kabul gören Trablus merkezli hükümeti meşru olarak kabul ediyor ve destekliyor. Kendi silahlı milis güçlerine Libya Ulusal Ordusu adını veren General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler ise komşu ülke Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini almış durumda.

Türkiye'nin desteklediği Trablus hükümeti, 4 Nisan'da kenti ele geçirmek için taarruz başlatan Hafter'e bağlı güçleri geri püskürtmüştü. Olay sonrası, Libya Ulusal Ordusu Türkiye ile tüm ilişkilerini kestiklerini, Türk gemi ve uçaklarının Libya’ya girişine izin vermeyeceklerini belirterek Türkiye logolu ithal ürünlerin yasaklar listesine alınacağını duyurmuştu.

Resmi bir görevi bulunmadan Libya'yı 42 sene boyunca yöneten Muammer Kaddafi'nin Ekim 2011'de devrilmesinin ardından petrol zengini Libya kaosa sürüklendi. Ülkede 2011 yılından sonra iç savaş yaşanırken iki farklı yönetim anlayışı ortaya çıktı.