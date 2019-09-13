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BASIN ÖZETİ - 13 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ - 13 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Evine dön

Bütün darbelerin karşısındayız

Demirtaş: Anneler haklı

Yargı paketi yeniden masada

Borçlanma ekibi


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Suriyeliler müfredata girdi

Öcalan’ın TRT’ye çıkması basın özgürlüğü

Erdoğan ve SP lideri Karamollaoğlu Beştepe’de 2 saat görüştü

Revizyona ortak rezervi


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Faizde riskli bölgeye adım

Bolton’un ayrılığı taktiksel

Barışla tüm anaları sevindirelim

Kayyum kıyımı


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bankalar Birliği devreye girsin

12 Eylül’ün saklı mektupları

Nükleer savaş riski artıyor

Girne’de şüpheli patlama


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Çözüm barışta

BM: Afrin’de savaş suçu işleniyor

O toplantı meşru değil

Seferberlik işe yaramadı


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İkinci büyük hamle geldi: Faiz %16.50

Devletin borçlanması tek çatıda birleştirildi

İş dünyası: Şimdi sıra bankalarda

General Motors 3.4 milyon aracı geri çağırdı


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Diyarbakır’da bombalı saldırı: En az 4 ölü

Twitter’dan Küba’ya sansür

Tarihin akışını değiştirdiler

Telefonun şifresi çözülemedi

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