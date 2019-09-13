BASIN ÖZETİ - 13 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Evine dön
Bütün darbelerin karşısındayız
Demirtaş: Anneler haklı
Yargı paketi yeniden masada
Borçlanma ekibi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Suriyeliler müfredata girdi
Öcalan’ın TRT’ye çıkması basın özgürlüğü
Erdoğan ve SP lideri Karamollaoğlu Beştepe’de 2 saat görüştü
Revizyona ortak rezervi
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Faizde riskli bölgeye adım
Bolton’un ayrılığı taktiksel
Barışla tüm anaları sevindirelim
Kayyum kıyımı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bankalar Birliği devreye girsin
12 Eylül’ün saklı mektupları
Nükleer savaş riski artıyor
Girne’de şüpheli patlama
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Çözüm barışta
BM: Afrin’de savaş suçu işleniyor
O toplantı meşru değil
Seferberlik işe yaramadı
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İkinci büyük hamle geldi: Faiz %16.50
Devletin borçlanması tek çatıda birleştirildi
İş dünyası: Şimdi sıra bankalarda
General Motors 3.4 milyon aracı geri çağırdı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Diyarbakır’da bombalı saldırı: En az 4 ölü
Twitter’dan Küba’ya sansür
Tarihin akışını değiştirdiler
Telefonun şifresi çözülemedi
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