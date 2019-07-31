Başbakan: Soykırım direniş ruhunu bastıramadı

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Barzanilere yönelik soykırımın, bu bölgedeki direniş ve mücadele ruhunu bastıramadığını vurguladı.

Barzanilere yönelik soykırımın 36’ıncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Barzanilere yönelik Enfal ve soykırımın üzerinden 36 yıl geçti. Barzanilerin soykırıma uğratılması, Baas rejiminin Kürdistan halkına karşı daha sonra Germiyan ve Behdinan’daki Enfal ile Halepçe ve diğer bölgelerde gerçekleştirdiği kimyasal bombardımanı benzeri ırkçı bir saldırıydı” ifadelerini kullandı.

Başbakan, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Barzan bölgesi geçtiğimiz yüzyılda onlarca kez talan, yakılıp yıkılma ve katliamlara maruz kalmıştır ki sonuncusu 8 bin Barzani’nin soykırıma uğratılması olmuştur. Ancak bütün bu zulüm, bu bölgedeki direniş ve mücadele ruhunu bastıramamış, halkımızın ve kahraman Peşmergelerin mücadelesi, fedakarlığı, kazanımlar ve Kürdistan Bölgesi’nin tecrübesi sayesinde halkımız varlığını korurken Enfalciler yok olmuştur.

Direniş gösteren milletimiz ve Enfal’e uğrayanların yakınları her türlü hizmete layıktır. Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak, Şehit ve Enfal Bakanlığı’nın bu aziz insanların hak ve taleplerini karşılaması için çabalarımız devam edecektir. Federal Irak Hükümeti’yle müzakerelerimizde her zaman olduğu gibi soykırıma maruz kalan Kürdistan halkına maddi ve manevi tazminat ödenmesi, önceliğimiz olacaktır.

Son olarak, Barzani Enfali şehitlerinin ve tüm Kürdistan şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Anılarını her zaman saygıyla yad edeceğiz.”