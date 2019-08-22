Afganistan’da Taliban saldırısı: 12 ölü

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Zari ilçesine Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 12 güvenlik görevlisi öldü.

Belh Emniyet Müdürü Muhammed Acmal Faiz yaptığı açıklamada, Taliban mensuplarının Zari ilçesine iki gün önce saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmalarda, 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faiz, ayrıca 40 Taliban mensubunun da öldürüldüğünü aktardı.

Faiz, Taliban’ın, Belh vilayetinin ilçelerinden en az birini ele geçirmek için saldırılarını arttırdığını ancak başarılı olamayacaklarını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.