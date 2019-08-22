Haşdi Şabi: Bağdat yakınlarında İHA vurduk

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Haşdi Şabi, Irak’ın başkenti Bağdat yakınların insansız hava aracını (İHA) vurduklarını açıkladı.

Haşdi Şabi’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Bağdat yakınlarında bulunan Haşdi Şabi’ye bağlı 12’inci Bölük Askeri Üssü’ne yaklaşan insansız hava aracının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Haşdi Şabi’nin hava savunma güçleri tarafından söz konusu eylemin gerçekleştirildiği kaydedilirken, İHA’nın düşüp düşmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis dün yaptığı yazılı açıklamada, askeri üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, saldırılara yanıt olarak gelişmiş silahları kullanabileceklerini söylemişti.

Haşdi Şabi'nin askeri üslerine yönelik 19 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen saldırıların ilk ve tek sorumlusunun ABD güçleri olduğunu ileri süren Mühendis, bugünden itibaren yaşanacaklardan da yine ABD'nin sorumlu tutulacağını ifade etmişti.

Kendilerini ve üslerini korumanın dışında başka bir seçeneklerinin bulunmadığını belirten Mühendis, bunun için de ellerindeki mevcut silahların dışında gelişmiş silahlar kullanabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini öne süren Mühendis, İHA'ların Irak'ın askeri karargahları üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında hava saldırıları düzenlenmişti.