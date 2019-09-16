Ankara’da üçlü Suriye zirvesi: Masada İdlib ve ‘güvenli bölge’ var

HABER MERKEZİ

Suriye'de kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçte, Türkiye’nin başkenti Ankara'da 3'lü Suriye Zirvesi gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Astana formatında "Beşinci Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla bugün Ankara'da düzenlenecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün düzenlenecek "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya zirveden bir gün önce gitti.

Liderler Çankaya Köşkü'nde önce baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Ardından da Suriye Zirvesi başlayacak.

ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ İDLİB VE ‘GÜVENLİ BÖLGE’

Toplantıda İdlib’in yanı sıra Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan ‘güvenli bölge’yle ilgili yürütülen çalışmalar, Minbic ve Tel Rıfat’taki gelişmeler, Anayasa Komisyonu çalışmaları ve Suriye’deki siyasi geçiş süreci de ele alınacak.

Suriye ordusu, İdlib'de, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü ve onunla bağlantılı gruplarla savaştığını söyleyerek son dönemde saldırılarını artırdı.

İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Ankara, halihazırda başlayan göçmen akınını engellemek için hem Rusya'ya operasyonları durdurması yönünde, hem de Avrupa'ya ‘güvenli bölge’ kurma konusunda destek vermesi yönünde çağrı yapıyor.

Zirvenin ana gündem maddesi; Türkiye destekli muhaliflerin elinde kalan son bölge İdlib.

Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki İdlib'de, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü ve onunla bağlantılı gruplarla savaştığını söyleyerek son dönemde saldırılarını artırdı.

İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Ankara, halihazırda başlayan göçmen akınını engellemek için hem Rusya'ya operasyonları durdurması yönünde, hem de Avrupa'ya güvenli bölge kurma konusunda destek vermesi yönünde çağrı yapıyor.

‘GÜVENLİ BÖLGE’

Ankara, Temmuz ayından bu yana ABD'den gelen askeri ve diplomatik yetkililerle, Rojava’da bir ‘güvenli bölge’ oluşturmak için görüşmeler yapıyor.

Zirve için Pazar günü Ankara'ya giden Ruhani, "ABD'nin ve diğer güçlerin Fırat'ın doğusundaki yasa dışı varlığının, Suriye'nin bu bölgesinin huzura kavuşmasını engellediğini" söyledi.

ABD'li ve Türk yetkililerin görüşmelerinin sonucunda, 7 Ağustos'ta, Urfa'da Müşterek Harekât Merkezi oluşturulmasına karar verilmişti. Ardından sınırın Fırat’ın doğusunda ortak hava ve kara devriyeleri yapıldı.

Reuters ve AFP, ABD'nin destek verdiği Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) de ortak devriye yapılan sınır bölgelerinden çekildiğini aktardı.

Erdoğan ise, ilk ortak kara devriyesinin yapıldığı gün "Bu iş öyle üç beş helikopter uçuşu ile 5, 10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunması ile olacak iş değildir. Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır" dedi.