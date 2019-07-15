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Afganistan'da patlama: 9 ölü

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Afganistan'da patlama: 9 ölü
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HABER MERKEZİ

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 9 sivil öldü.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 9 sivilin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valisi Hayatullah Hayat, basına yaptığı açıklamada, Hakriz ilçesinin Derzab köyünde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Patlamada 9 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hayat, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hayat, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.

Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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