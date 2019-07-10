Çavuşoğlu’ndan Başbakan’a tebrik telefonu

K24 - ERBİL

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Mesrur Barzani’yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Çavuşoğlu, bugün yemin ederek görevine başlayan Başbakan Mesrur Barzani’yi telefonla arayarak kutladı ve ülkesinin desteğini sundu.

Başbakan Mesrur Barzani ve yeni kabineye başarılar dileyen Çavuşoğlu, Ankara ile Erbil ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduklaını vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümet kabinesinde bileşenlerin temsil edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir.”