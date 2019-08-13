Kürdistan Bölgesi’ne 5 günde 208 bin turist

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi’ne 8-12 Ağustos tarihlerinde 208 bin turistin geldiği açıklandı.

Turizm Kurulu Sözcüsü Nadir Rusti yaptığı açıklamada, “8-12 Ağustos tarihleri arasında 208 binden fazla turist, Kürdistan Bölgesi kentlerine ziyarette bulundu” bilgisini paylaştı.

Turistlerin büyük çoğunluğunun Irak’ın orta ve güney bölgelerinden geldiği belirtilen açıklamada, bayram süresince gelen turistlerin toplam sayısının daha sonra paylaşılacağı zira çok sayıda turistin gelmeye devam ettiği kaydedildi.

Şehir merkezlerine gelip alışveriş de yapan turistlerin ilk durağı genelde doğasıyla bilinen, serin bölgeler oluyor.

Her yıl dini bayram ve resmi tatillerde başta Irak şehirlerinden olmak üzere yüzbinlerce turist Kürdistan Bölgesi’ne geliyor.