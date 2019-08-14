Bombalı araçlarla askeri üsse saldırı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi.

Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi.

Aşağı Şabel'in Awdhigle kasabasındaki üsse bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıların ardından silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

Somali ordusundan bir yetkili, "İntihar saldırganları üsse doğru geldiği sırada askerlerimiz onlara ateş açtı. Militanlar içeri giremeden araçlar dışarıda infilak ettirildi. Zayiatımız var ancak şu an için kaç kaybımız olduğunu net bilmiyoruz. El Şebab iletişim sistemlerini kesti" dedi.

El Şebab ise, düzenledikleri saldırıda 50 askeri öldürdüklerini iddia etti. Ancak el Şebab'ın iddiası hükümet kaynaklarınca doğrulanmadı.

Awdhigle kasabasından sivil yetkili Aden Abdullahi, yaptığı açıklamada, "Askeri üsse yakın noktada çok şiddetli iki patlama duyduk ve ardından da silahlı çatışma başladı. Ben bazı askerlerin üsten dışarı doğru kaçtığını gördüm. Kaç askerin hayatını kaybettiğini kesin olarak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dükkan sahibi Halime Farah ise "Bugün Awdhigle için kara bir gündü. Çok sayıda insan öldü. Kaç askerin ve kaç militanın öldüğünü bilmiyoruz. Çatışma sırasında halkın evlerine de mermiler isabet etti. Benim bir akrabam evde başından vurularak öldü" dedi.

El Şebab'ın güçlü olduğu Awdhigle, hükümet güçleriyle örgüt mensupları arasında sürekli el değiştiriyor. Kasaba son olarak geçen hafta ordu güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Batılı birçok devlet ve kuruluş tarafından “terörist” olarak kabul edilen el Şebab, merkezi hükümeti devirmek için savaşıyor

Katı şeriat kuralları uygulanmasını isteyen örgüt, 2011'de başkent Mogadişu'dan çıkarıldı ve elinde tuttuğu kentlerin kontrollerini birer birer kaybetti.

Ancak Somali ve komşu ülke Kenya'da sivilleri de hedef alan kanlı bombalama eylemleri düzenleyerek sık sık adından söz ettiriyor. (Kaynak: Reuters, Euronews)