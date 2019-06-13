Trump’tan yaptırım sinyali

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz taşıyacak olan Kuzey Akım gaz petrol boru hattını engellemek için yaptırımlar düşündüğünü belirterek, bir kez daha Avrupa ülkelerini Rus doğalgazından vazgeçerek ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz almaya çağırdı.

Donald Trump, Çarşamba günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı ortak basın toplantısında, "İnsanların istedikleri şeyi yapma hakları vardır. Boru hattı problemini ortaya atan benim” dedi.

Trump, geçen yıldan beri Rusya’nın Almanya'yı enerji ihracıyla esir olacağını söyledi.

Doğu Rusya’dan başlayan Baltık Denizi'nin altından Kuzey Almanya’ya gaz taşıyacak olan Kuzey Boru Hattı'na ABD’nin önceki başkanları da karşı çıkmıştı. ABD ve birkaç Avrupa ülkesi Kuzey Akım Boru Hattı'yla Rusya’nın Ukrayna’daki petrol ve doğalgaz boru hatlarını baypas ederek enerji akımını komşularına karşı silah olarak kullanmasından korktuğu kaydedildi.

Rusya ve Almanya Kuzey Akım 2’nin yalnızca ekonomik bir proje olduğunu savunuyor.

ABD’li senatörler Ted Cruz ve Jeanne Shaheen, geçen ay Kuzey Akım 2 projesi için kullanılan gemilere yaptırım uygulanması için kanun teklifi vermişti.

Trump yönetimi, Avrupa’nın Rusya’dan petrol ve gaz almasının yerine, tankerlerle ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) almasını istiyor.

Polonya Petrol ve Gaz Firması, ABD'den yılda 1,5 milyon ton LNG almak için anlaşma imzaladı. Polonya daha önce de ABD'den bir milyon ton LNG almak için anlaşma imzalamıştı.