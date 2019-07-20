2300 yıllık Dara Antik Kenti havadan görüntülendi

Kaya içine oyulmuş yapılardan oluşan Dara şehri, çevresi ile birlikte geniş bir alana yayılmış. Doğusunda kaya mezarları yer alan ve çevresi 4 kilometrelik bir surla korunan kentin güney ve kuzeye açılan iki kapısı var. Yüzyıllardır tarihe tanıklık eden kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane, sarnıç ve su bendi kalıntıları halen görülebilmekte.

33 yıldan beri bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı Dara Antik kenti, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından Perslere karşı savaşlarda askeri üs olarak yapılan ve ismini Pers Kralı Darius’tan alıyor.

"MARDİN MUTLAKA GÖRÜLMELİ"

Bölgeye gelen turistlere kenti anlatan Sinan Aba, kentin bu yıl turist akınına uğradığını kaydederek şunları söyledi: