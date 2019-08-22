Zebari: 2003’ten beri Suriye, Irak Baası'nı destekliyordu

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi ve Irak Eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Suriye rejiminin 2003 yılının ardından Irak’ın güvenliğinin bozulması için Baas mensuplarını desteklediğini söyledi.

The Independent’a konuşan Irak Eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, dışişleri bakanlığı yaptığı dönemdeki tanıklıklarıyla bazı bilgiler vererek, 2003 yılında Saddam rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye yönetiminin Irak Baas’ına kolaylık sağladığını ve onları örgütlediğini belirtti.

Zebari, “Yabancı silahlılar vizesiz bir şekilde seyahat pasaportlarıyla Şam Havalimanı’ndan Irak’a geçiyorlardı. ABD’liler Suriye’ye yanlış mesajlar verdiği için Suriyeliler de yeni Irak’ın düşmanlarına hızlıca destek olmaya başladılar. Yıllar sonra bu desteğin arkasında Asıf Şevket’in olduğunu öğrendik” dedi.

Baas sonrası yeni Irak yönetiminin komşu ülkelerle ilişkilerinde bazı değişikliklerin olduğunu kaydeden Zebari, sadece Suriye’nin Irak’ın yeni yönetimine yanaşmak istemediğini dile getirdi.

Zebari, “2009 yılının Eylül ayında Bağdat’ta peş peşe patlamalar yaşandı. Bu patlamalardan biri de Dışişleri Bakanlığı’nı hedef almıştı. Bu saldırıların ardından Irak ile Suriye ilişkileri krizin en üst seviyesini yaşamaya başladı. Çünkü Irak yönetimi saldırılarında ardında Suriye’nin olduğunu gördü ve Suriye’yi suçladı.” İfadelerini kullandı.

Irak Hükümeti’nin o dönem Suriye ile ilişkilerini bitirip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gitme kararı aldığını vurgulayan Zebari sözlerini şöyle sürdürdü: “O sıralar Nuri el-Maliki yeni göreve başlamıştı ve daha önce Suriye’de yaşamıştı. Biz de bir süre Suriye’de kalmıştık. Yeni Irak yöenticilerinin birçoğu daha önce Suriye’de yaşamıştı. Dolayısıyla Suriye istihbaratının nasıl çalıştığını biliyorduk. Başbakan Nuri el-Maliki de Suriye’nin saldırıların arkasında olduğunu söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi’nde de bunu konuştuk ve Irak’ın Suriye’deki Büyükelçisi’ni çekme kararı aldık.”

O sıralar Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Zebari şöyle devam etti: “Velid Muallim’e ‘Sana kötü bir haberim var. Suriye’deki büyükelçimizi çekmekle görevlendirildim. Çünkü saldırıların ardında sizin olduğunuzu biliyoruz’ dedim. Muallim, ‘Sorun bu kadar büyüdü mü’ dedi. Ben de, ‘Bu hükümetin kararı, seni bilgilendirmek için arıyorum’ dedim. O da, ‘biz de aynı şeyi yapacağız ve Irak’ta rejim değişmeyene kadar bir daha büyükelçimizi göndermeyeceğiz’ dedi. Ben de, ‘Irak’ta rejim değişti. Tekrar hiçbir güç bu rejimi değiştiremez’ dedim.”