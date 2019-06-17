İran’dan nükleer açıklaması: 27 Haziran’da aşacağız

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İran nükleer sözcüsü, ülkenin düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum kısıtlamalarını 27 haziran tarihi itibariyle aşacaklarını duyurdu.

İran resmi televizyonuna konuşan nükleer sözcü Sözcü Behrouz Kamalvandi, Haziran ayı sona ermeden düşük zenginlikli uranyum seviyesinin geçileceğini açıkladı. Avrupalı ülkelere seslenen sözcü, ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp İran'a yardım için harekete geçmelerini istedi.

Buna göre İran, nükleer programına ilişkin imzalanan 'Ortak geniş aksiyon planında' (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) belirlenen uranyum stok seviyesini aşacak.

“SÜREÇ 10 GÜN SÜRECEK”

Arak Nükleer Tesisi'nde konuşan Kamalvandi, "Bugün 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını aşmaya başlayacağız. Süreç 10 gün sürecek. Bir diğer deyişle, bu sınırı 27 Haziran itibariyle aşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

“AB HAREKETE GEÇMELİ”

Kamalvandi ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini İran'ı ABD yaptırımlarından korumak konusunda 'konuşmayı bırakarak harekete geçmeye' çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkesinin “nükleer anlaşmaya tek başına devam edemeyeceği” belirterek “anlaşmanın bütün taraflarının durumu düzeltmek için yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini” vurgulamıştı.

ABD'nin 2018'de KOEP anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra KOEP'e taraf AB üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.