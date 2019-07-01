Almanya’da askeri helikopter düştü

HABER MERKEZİ

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Hameln-Pyrmont İtfaiyesinden yapılan açıklamada, helikopterin Aerzen'de bir mısır tarlasına düştüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

Alman basınının polise dayandırdığı haberlerde de kazada bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Ölen kişinin kadın bir pilot olduğu kaydedildi.

Haberlerde, düşen helikopterin Alman Ordusuna (Bundeswehr) ait olduğu ancak askeri amaçla değil sadece pilot eğitiminde kullanıldığı belirtildi.

Kazanın sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Almanya'da geçen hafta meydana gelen kazada Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter uçağı eğitim esnasında çarpışmış ve pilotlardan biri hayatını kaybetmişti.