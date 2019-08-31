Erdoğan’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması: Zamanımız ve sabrımız yoktur

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oluşturulması öngürülen ‘güvenli bölge’yle ilgili “Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur” dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin NATO üyeliği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması öngörülen ‘güvenli bölge’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Fırat'ın doğusunda terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale gelmiştir. Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız.”

Bölgede birtakım güçlerin çıkar paylaşımı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki sorun DEAŞ değil. Birtakım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır. Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün.”

Türkiye’nin ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerinden vazgeçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Erdoğan, “Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz” ifadelerini kullandı.