Diyarbakır’da Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına karanfilli karşılama

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Diyarbakır’da sivil toplum örgütleri, Erbil’den Diyarbakır’a gelen Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını karanfillerle karşıladı.

Trabzon’da 50 kişilik Kürdistan Bölgesi vatandaşlarından oluşan turist grubu, Kürdistan bayrağını simgeleyen atkılarla fotoğraf çektirdikleri için ırkçı saldırıya uğramışlardı.

Buna karşın Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve TÜRSAB Erbil’den Diyarbakır’a gelen Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını, havaalanında Türkçe ve Kürtçe ‘hoşgeldiniz’ pankartı ve karanfillerle karşıladı.

Havaalanında yapılan karşılama törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, DESOB Başkan Yardımcısı Abdüllatif Aykul ile TÜRSAB GTK Başkanı Mehmet Akyıl katıldı.

Erbil’den saat 04.45’te Diyarbakır’a iniş yapan Kürdistan Bölgesi vatandaşları, kendilerini çiçeklerle karşılayan grubu görünce memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.