ABD, Kürdistani bölgelerde daha fazla işbirliği istiyor

K24 - ERBİL

ABD, Peşmerge Güçleri’ne desteğini sürdüreceğini belirtirken, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde (tartışmalı bölgeler), Erbil ile Bağdat arasında daha fazla işbirliği olmasını istiyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan Sorumlu Sekreter Yardımcısı Michael Patrick Mulroy, K24’e verdiği demeçte, “ABD, DAİŞ tehlikesinin yeniden ortaya çıkmayacağından emin olana kadar Peşmerge Güçleri’ne yönelik eğit-donat ve danışmanlık desteğini sürdürecek” dedi.

Mulroy, genel anlamda Irak, özelde de Peşmerge’nin terörle mücadelede verdiği kurbanlara saygı duyduklarını ifade etti.

DAİŞ’in yeniden harekete geçme ihtimaliyle ilgili ise ABD’li diplomat, Irak güçleri ile Peşmerge arasında yer alan Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğuna dikkat çekti.

Söz konusu bölgelerde Irak ordusu ile Peşmerge arasında daha fazla işbirliği olması gerektiğini vurgulayan Mulroy, bu şekilde istikrarın sağlanabileceğine işaret etti.

Michael Patrick Mulroy, Erbil ile Bağdat arasında son dönemlerde, sorunların çözümüyle ilgili gelişen diyalog görüşmelerine de destek verdiklerini kaydetti.