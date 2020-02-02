İsveç Büyükelçisi: Yatırımcılarımızı Kürdistan Bölgesi’ne yönlendirmek istiyoruz

K24 - ERBİL
İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Lars Ronnas, Kürdistan Bölgesi ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduklarını belirterek, İsveçli yatırımcıları Kürdistan Bölgesi’ne yönlendirmek istediklerini söyledi.
Başbakan Mesrur Barzani, İsveç’in Irak Büyükelçisi Lars Ronnas ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Irak’taki gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Irak ve bölgenin istikrarının önemine vurgu yapıldı.
İsveç ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Lars Ronnas, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Görüşmede Ronnas, İsveçli yatırımcıları Kürdistan Bölgesi’ne yönlendirmek istediklerini ifade etti.
Başbakan Mesrur Barzani ise, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’ne yeni görevinde başarılar dileyerek, İsveç’in Uluslararası Koalisyon’daki rolüne övgüde bulundu.
Başbakan @Masrour_Barzani, İsveç’in #Irak Büyükelçisi Lars Ronnas ve beraberindeki heyeti kabul etti@LRonnas pic.twitter.com/F23uI8RREB— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) February 2, 2020
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