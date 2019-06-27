PKK, Kürdistan Bölgesi’nde saldırılar düzenleyecek milis grubu kurdu

HABER MERKEZİ

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri, Kürdistan Bölgesi’ndeki “işgalcilere” saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

Arapça ve Kürtçe bildiri okuyan yüzü kapalı bir grup, kendileri Güney Kürdistan Öz Savunma Gücü olarak tanımlayarak, “Güney Kürdistan yöneticilerinin Türkiye’nin işgalciliğine karşı sessizliği karşısında Güney Kürdistan Öz Savunma Gücü kuruldu” denildi.

Kürdistan Bölgesi’nde Türkiye’ye ait tüm noktaların hedef alınacağını kaydeden grup, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi ve askeri boşluk nedeniyle harekete geçtiklerini ve Kürdistan Bölgesi’nin kültür, değer ve kazanımlarını korumayı amaçladıklarını ifade etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerine çağrıda bulunan grup, Irak ve Kürdistan Bölgesi topraklarının egemenliğini savunmalarını istedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kadın ve erkeklerin kendilerine katılmalarını istediklerini bildiren grup, öncelikli amaçlarının Kürdistan Bölgesi’ndeki “işgalcilerin askeri noktaları” olduğunu kaydetti.