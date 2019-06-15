Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi çözüm için anayasadan yana

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yeni kabinesini oluşturmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde, Kürdistan Bölgesi’nin anayasadan yana olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani bugün, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Martin Jaeger ve berbaberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu’nun da katıldığı görüşmede Erbil - Berlin ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ne destek ve yardımlarını değerli bulduklarını vurgulayan Mesrur Barzani, bölgenin huzur ve istikrarı ile halklar arasındaki barışçıl yaşama dikkat çekerek, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde Kürdistan Bölgesi’nin her zaman anayasal ve diyalog temelinde çözümden yana olduğunu belirterek, bu sayede daha fazla istikrar sağlanabileceğine işaret etti.

Martin Jaeger ise Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Alman yetkili, ülkesinin her alanda Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayarak Berlin yönetiminin, güçlü bir Kürdistan Bölgesi’ni desteklediğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca göçmen ve mültecilerin durumu ile DAİŞ terörüyle savaşta zarar gören bölgelerin yeniden inşası ele alındı.