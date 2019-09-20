Nasrallah: Savaş çıkarsa İran, Suudi ve BAE'yi yıkar

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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, savaşın çıkması durumunda İran’ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) yıkacağını iddia etti.

Beyrut`un güneyinde düzenlenen bir programa telekonferans yöntemiyle katılan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran halkı birlik olduğu için İran’ın da tüm tehditlerden “daha güçlü” olduğunu söyledi.

Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin başarısız olduğunu, bu yüzden İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşme “dilediğini” kaydetti.

Hizbullah lideri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne, yeni hava savunma sistemlerini almak yerine Yemen’deki savaşa son vermeyi tavsiye etti.

“Tavsiyem, bakış açınızı tekrar gözden geçirin, iyice düşünün. Seçeneğinizi İran’a karşı savaştan yana yapmaya değmez, çünkü onlar sizi yok eder. Siz Yemen’e karşı savaşın bedelini ödemeye başladınız bile” diyen Nasrallah, "Aramco saldırısının etkisine bakıldığında başka bir saldırının etkisi nasıl olur, bunu hesap ediyorlar mı? Evi camdan olan başkalarına saldırmamalı" ifadelerini kullandı.