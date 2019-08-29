Kürdistan

Başkan Barzani, Irak İçişleri Bakanı ile bir araya geldi

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Başkan Barzani, Irak İçişleri Bakanı ile bir araya geldi
Mesud Barzani Yasin el-Yasiri Irak Kürdistan Bölgesi

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’de Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in de katıldığı görüşmede, siyasi gelişmelerin yanı sıra Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde oluşan olumlu havanın önemine değinilen görüşmede, oluşan olumlu ortamın taraflar arasındaki tüm sorunların çözümü için bir fırsat olduğunun altı çizildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümet ile Irak Hükümeti arasında terörle mücadele, güvenlik ve sükunet ortamının oluşması için koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

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