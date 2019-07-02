‘Trump öldü’ iddiası sosyal medyayı salladı

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tüm planlarını iptal etmesi ile Beyaz Saray'da verilen acil durumun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü iddiaları sosyal medyayı salladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, tüm planlarını iptal ederek Beyaz Saray'a dönmesi sosyal medyayı karıştırdı.

Pence'nin Beyaz Saray'a dönüşü basında 'Acil durum' olarak yer bulurken, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü ya da öldürüldüğü iddialarıyla çalkalandı.

Bazı sosyal medya platformlarında Trump'ın suikaste uğradığına dair paylaşımlar yapılırken Beyaz Saray'dan iddialara cevap gelmedi.

Pence'nin dönüşüne ilişkin yapılan açıklamada ise "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok" ifadelerine yer verildi.