Doğu Kürdistan’da ‘Kürt Ünlüleri Kongresi’ düzenleniyor

K24 - SINE

Doğu Kürdistan’ın (Rojhılat) Sine kentinde bulunan Kürdistan Üniversitesi’nde Kürt yazar ve sanatçıları tarafından ‘Kürt Ünlüleri Kongresi’ düzenleniyor.

Bugün Sine kentinde düzenlenen konferansa Kürdistan’ın dört parçasından çok sayıda Kürt sanatçı, doktor, aydın ve başka alanlarda uzman isimler katılıyor.

K24’e konuşan kongreyi organize eden Kürt Ünlüleri Kongresi Genel Sekreteri Celal Qelaşaxani, kongreye Kürdistan Bölgesi’nden 40 aydının katıldığını, bunların içerisinde bir grubun bölgede ve dünya genelinde siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel çalışmaları göznüne alınarak davet edildiğini söyledi.

Ödül töreninin yanı sıra kongreye üç panel, müzik konseri, Kürtçe üzerine çalışmalar ve Kürt aydınlarının fotoğraflarından oluşan bir sergiyle devam edilecek.

Ayrıca Sine kentinde Kürt Aydınları adıyla bir parkın açılacağı ve bu parkta çok sayıda Kürt aydının heykelinin yer alacağı ifade edildi.

Kongreye katılan Kürt ünlüleri şöyle:

Tosinê Reşîd, Kurdistan Mukriyanî, Qutbedîn Sadiqî, Kelîmullah Tevehudî, Eshed Şêxulîslam, Şêx Elî Qeredaxî, Enwer Qeredaxî, Mehsûm Elî Mehsûm, Mehmet Tayfur (Malmîsanij), Necat Ebdullah, Mucteba Şemsîpûr, Ezîz Şarox, Necend Begîxanî, Mihemed Elî Sultanî, Osman Hewramî, Ednan Kerîm, Bextiyar Elî, Şehram Nazirî, Hiseyn Elîzade, Eta Nehayî, Izedîn Mistefa Resûl, Hadî Ziyadînî, Bîjen Zulfeqarneseb, Letîf Helmet, Mezher Xaliqî, Ebdullah Peşêw, Fîlîp Kirînbirûk, Elî Ekber Muradî, Azad Îbrahîm Necar, Joys Bilû, Homer Dizeyî, Koma Kamkar, Perto Kirmaşanî, Bîjen Namdar Zengene, Hamdi Ulukaya, Behrûz Xerîbpûr, Kazım Öz, Kiyanûş Rostemî, Siyamend Rehmanî, Emîr Sertîb Nusretullah Muîn Wezîrî, Ehmed Şabat, Mikail Aslan.