Başkan Barzani: Bugünkü kazanımlar Eylül Devrimi’nin eseri

K24 – ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki bugünkü kazanım ve özgürlüklerin, Eylül Devrimi’nde halkın verdiği mücadele ve bedellerin eseri olduğunu söyledi.

Başkan Mesud Barzani, Eylül Devrimi’nin başlangıcının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Barzani, “Büyük Eylül Devrimi, Ölümsüz Barzani’nin önderliğinde başlatılan toplumsal, siyasi, silahlı ve bütün Kürdistan halkının katıldığı bir devrimdi. Kürdistan halkının zulüm ve işgale karşı özgürlük mücadelesinde atılmış güçlü bir temeldi” dedi.

Eylül Devrimi’nin Kürdistan halkının mücadele tarihindeki önemine değinen Başkan Barzani, “Eylül Devrimi’nde Peşmerge, parti kadroları, öğretmenler, öğrenciler, kadınlar ve Kürdistan toplumunun tüm kesimleri birlikte ortak ve kutsal bir ulusal amaç için tarihi bir mücadele verdiler ve egemenliklerini kazandılar. Bugün var olan kazanım ve özgürlükler, halkımızın Eylül Devrimi’ndeki mücadelesi ve uzun süreli bedel verişinin eseridir" ifadelerini kullandı.

Eylül Devrimi’nden alınacak derslerin olduğunu vurgulayan Başkan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu devrimle ulus bilinci halkımızın arasında yayılıp, sevimli hale geldi ki, düşmanın çok silahı olmasına rağmen hep yenilgiye uğruyor ve müzakere masasına oturuyordu.

Eylül Devrimi hem işgalcileri götürdü hem de Kürdistan halkı haklarını bildi. Peşmerge, halk ve parti kadroları yüksek insani değerlerin yanı sıra Kürtperverlik değerleri yükseldi. Öyle ki devrim boyunca bir defa dahi düşmana savaş yasa ve değerlerine aykırı bir davranışta bulunulmadı.

Bu devrimin ders ve değerleri hepimiz için yüce kalmalı ve gelecek nesiller için ışık olmalı.

Eylül Devrimi’nin başlangıcının 58’inci yıldönümünde devrime katılıp yaşayan veya yaşamayan tüm Peşmergeleri saygı ve rahmetle anıyorum.

Eylül Devrimi şehitleri ve özgürlük yolunun tüm şehitlerinin pak ruhuna binlerce selam olsun.”

EYLÜL DEVRİMİ

Kürdistan halkı 11 Eylül 1961 yılında Irak’taki BAAS rejimine karşı ulusal haklarını elde etmek için ölümsüz lider Mela Mustafa Barzani öncülüğünde devrim ateşini yaktı. Kürdistan’da yaşayan tüm dini ve etnik gruplar toplanarak işgalcilere karşı devrime destek verdi.

1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nde Genelkurmay Başkanı olan Mele Mustafa Barzani, Cumhuriyet’in yenilgiye uğramasıyla beraberindeki Peşmergelerle birlikte Aras Nehri’ni geçerek Rusya’ya geçti.

Rusya’da sürgünde yaşayan ölümsüz lider Barzani, Iraklı General Abdulkerim Kasım’ın ülkede darbe gerçekleştirmesi ve Kürtlerin haklarını tanıyacağı yönündeki sözü üzerine Kürdistan’a geri döndü. Ancak Abdulkerim Kasım Kürtlere verdiği sözü yerine getirmedi.

Mela Mustafa Barzani, Irak hükümetinin sözünü tutmaması üzerine 11 Eylül 1961 tarihinde asimilasyon ve zulme karşı isyan bayrağını açtı. Kürdistan’da yaşayan farklı tüm dini ve etnik sınıfların katıldığı Eylül Devrimi, 9 yıl sonra Irak rejiminin Kürtleri tanıması ve otonomi sağlamasıyla son buldu.

11 Mart 1970 yılında Irak rejimi, Kürdistan’ın devrim önderi Mele Mustafa Barzani ile Kürdistan halkının siyasi, ekonomik ve kültürel haklarını tanıyan otonomi sistemini kabul eden anlaşmayı imzaladı.