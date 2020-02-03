Dövizde yeni haftanın ilk rakamları

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Dolar, spot piyasada 5,97 lira alış fiyatı, 5,98 lira satış fiyatı seviyesinde yer alırken, euro ise aynı saatlerde 6,62 lira alış fiyatı, 6,63 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Haftayı 5.98 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru, gece saatlerinde 6 seviyesini aştıktan sonra sabah saatlerinde 5.97-98 bandında güne başladı.

Euro ise aynı saatlerde 6,62 lira alış fiyatı, 6,63 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Piyasanın sığ olduğu gece saatlerinde kaydedilen artışta, Çin’de 23 Ocak’tan bu yana kapalı olan piyasaların yüzde 9 gibi sert bir kayıpla açılması ve coronavirüs salgını kaynaklı küresel ekonomide artan endişeler etkili oldu.

Bu sabah İdlib'de 4 askerin hayatını kaybetmesi haberinin gelmesinin de piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 2020 yılı ocak ayı enflasyon oranlarına odaklandı.

Foreks anketinde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyat medyan aylık tahmini yüzde 1,12, yıllık tahmini 11,90 oldu.