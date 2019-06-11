NASA - İkiz uydular fırlatılacak

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NASA, radyo sinyallerinin askeri ya da hava yolları sinyalleriyle karışmasına sebep olan baloncuklar üzerine çalışmak için ikiz uydular fırlatmaya hazırlanıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), iyonosferde bulunan yapılandırılmış baloncukların Dünya’nın üst atmosferinden geçen radyo sinyallerini nasıl bozduğuna odaklanan ikiz uyduları bu ay içerisinde fırlatmaya hazırlanıyor.

Bilim insanları şimdilik bu baloncukların ne zaman oluşacağını ya da nasıl değişeceğini tahmin edemiyor.

SRI International’da (E-TBEx) bu görev için program yöneticiliği yapan Rick Doe, baloncukların evrimi üzerinde radyo dalgalarını bozmaya başlamadan önce de çalıştıklarını ifade ederek, “Yerden, bu baloncuklar üzerine çalışmak oldukça zor” dedi.

NASA, bilim insanlarının E-TBEx görevinden öğrenecekleri, sinyal bozunumundan kaçınılmasına yardımcı olacak stratejileri geliştirmelerini sağlayabileceğini aktardı. (Kaynak: Gadgets 360, Webtekno)