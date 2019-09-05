ABD’den Irak’a dev askeri sevkiyat

AHBER MERKEZİ

ABD güçlerine ait 108 ağır askeri araçtan oluşan silah yüklü konvoyun Ürdün’den Irak’ın Enbar kentindeki Ayn’ul Esed askeri üssüne intikal ettiği belirtildi.

Enbar Valiliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ürdün’den Enbar’a doğru yola çıkan 108 askeri araçlık konvoya ABD’ye ait askeri hava araçlarının eşlik ettiği kaydedildi.

Askeri araçlara Memleket et-Tavus isimli güvenlik şirketinin eşlik ettiği ifade edilirken, söz konusu büyük askeri intikalin nedeninin bilinmediği bildirildi.

Irak Parlamentosu’nda Haşdi Şabi’ye yakın siyasi gruplar tarafından ABD’nin Irak’taki askeri varlığını sonlandırması konusu sürekli gündeme getiriliyor.

Öte yandan, bugün Haşdi Şabi, Irak Hava Kuvvetleri’yle birlikte hareket etmek üzere kendi hava kuvvetlerini kuracağını bildirdi.

Haşdi Şabi Kurulu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis olarak tanınan Cemal Cafer İbrahim’in imzasıyla yayımlanan belgeye göre, hava kuvvetleri oluşturulmasıyla ilgili karar çıkarıldı.

Karara göre Selah Mehdi Hantuş de söz konusu çalışmanın direktörü olarak görevlendirildi.