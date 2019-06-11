ABD’den İran’a: Basit bir seçimle karşı karşıyasınız

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran’ın basit bir seçimle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "İran ya normal bir ülke gibi bir tutum takınır ya da ekonomisinin nasıl çöktüğünü izler” dedi.

MASS: DÜNYA BARIŞI TEHLİKEDE

İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak için Tahran'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda gösterilen çabaların krize girdiğini söyledi.

Maas “Bu dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz eğilime karşı koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Maas, İsveç’in başkenti Stockholm'de Salı günü yapılacak 18 ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Nükleer silaha sahip ülkelerin silahsızlanma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Maas, “Aynı zamanda başka ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasını engellememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

ABD İRAN’IN TEHDİTLERİNİ REDDETTİ

ABD’den gelen açıklamada ise İran'ın tehditleri reddedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "nükleer şantaj” yapmanın ve "diğer ülkeleri terörize” etmenin Tahran rejiminin tipik bir tutumu olduğunu belirtti.

Ortagus, İran’ın basit bir seçimle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "İran ya normal bir ülke gibi bir tutum takınır ya da ekonomisinin nasıl çöktüğünü izler” dedi.

JAPONYA BAŞBAKANI TAHRAN’A GİDİYOR

İran ile yaşanan gerilimi gidermek için Almanya'nın ardından Japonya da devreye giriyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe nükleer anlaşması konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gidecek.

Abe'nin yarın başlayacak Tahran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ruhani ve İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmesi bekleniyor.

Japonya'nın İran'ın yanı sıra ABD ile de iyi ilişkileri bulunuyor. İran'a Japonya'dan başbakan düzeyinde son ziyaret 41 yıl önce gerçekleşmişti.