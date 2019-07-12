Neçirvan Barzani’den Batı Kürdistan'daki terör saldırılarına kınama

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Batı Kürdistan’da (Rojava) gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınadı.

Neçirvan Barzani, dün Batı Kürdistan’ın Qamişlo, Haseke ve Afrin kentlerinde yaşanan terör saldırılarına ilişkin şu mesajı yayımladı:

“Qamişlo, Afrin ve Haseke’de yapılan terör saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 70 kişi de yaralandı. Söz konusu terör saldırılarını en sert şekilde kınıyorum.”

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerinin acısını paylaştığını dile getiren Neçirvan Barzani, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

Neçirvan Barzani, “Bu saldırılar gösteriyor ki, terör hala bölgede ve tüm dünyada bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bu tehditler karşısında tüm bölge taraflarının ve uluslararası devletlerin koordinasyon içinde olması gerekir” dedi.

Dün, Afrin, Qamişlo ve Haseke’de yaşanan terör saldırılarında 15’i aşkın kişi yaşamını yitirirken, 65’i aşkın kişi de yaralanmıştı.